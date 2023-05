Trop déforcés avec six titulaires absents, les Chaumontois n’ont pu rivaliser avec la très belle équipe du Crossing en finale du tour final de P3. Pas question toutefois d’être déçu du côté du Ronvau qui reconnaissait sportivement la supériorité de son adversaire du jour. "Même si on avait été au complet, cela aurait été difficile mais on aurait pu rivaliser, soulignait le T1 Guillaume Lengelé. Il n’y a aucune déception dans nos rangs. On est très content de notre parcours et on ne pensait pas atteindre le tour final."

À noter, la belle entrée au jeu dans les rangs chaumontois du jeune Ayrton Dans (U16). "C’était son premier match avec l’équipe première et c’est encourageant pour la saison prochaine", confiait son coach.

Kosova B – Waterloo B 3-1

Pour gagner, il faut concrétiser ses occasions, ce que n’a pas fait Waterloo ce dimanche en match de consolation de ce tour final de P3. "On a livré un match à l’image de nos prestations ces dernières semaines, confiait le coach waterlootois, José Ngoyi. On commence très fort le match, mais on ne profite pas de nos occasions. C’est clairement une déception et il y a de la frustration car quand tu montes sur un terrain, c’est pour gagner. On était largement au-dessus physiquement et techniquement, mais on n’a pas réussi à conclure."

Waterloo B pourrait toutefois rejoindre la P2 (puisque l’équipe première accède à la P1) si Genappe obtient son ticket pour la D3.