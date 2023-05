GENAPPE: Michel Cranenbrouck, Germain Goossens, Jérôme Zech, Marc Hamelryck (8-8 Nicolas Degauquier), Philippe Trémouroux.

Les Genappiens ont, comme à leur habitude, bien démarré la rencontre, malgré trois outres en début de partie de Jurgen Moonen, le grand-milieu visiteur. À 0-1 et 40 partout, Germain Goossens frappait entre les perches.

L’équipe visitée était lancée, Jérôme Zech visitait lui aussi les perches alors que les adversaires livraient deux courtes, la balle tombant à deux reprises au pied du serveur visiteur.

Germain Goossens intervenait bien à 4-1 et 40 à deux (5-1). Les visiteurs marquaient ensuite un deuxième jeu (5-2). "Nous avons encore mené 6-2 mais Baasrode est ensuite entré progressivement dans la rencontre", constatait le délégué genappien, Pascal Glibert.

Les visités espéraient conserver leur avance et ne plus se faire remonter comme cela avait été le cas à Hoves où Genappe menait 3-6 et encore à Basssilly où les Brabançons menaient 4-7 avant d’être battus 13-12. "Cette fois encore, on s’est effondré en deuxième période. Nous n’avons plus frappé une balle. Nos adversaires ont égalisé à 8 partout", soulignait Pascal Glibert, le délégué de Genappe.

Genappe a gardé le contact jusqu’à 11-12. "À 40 partout, le petit milieu adverse, qui s’était lui aussi distingué, a frappé loin. Il a crié de joie, l’arbitre a sifflé très vite que la balle était outre alors qu’elle passait ensuite de l’autre côté de la perche. L’arbitre n’est pas revenu sur sa décision. Je ne lui en veux pas, cela peut arriver de commettre une erreur. Nous n’aurions pas dû en arriver là", continuait Pascal Glibert.