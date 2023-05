Après un début de match fort serré (4-4), les Waterlootois se sont détachés pour compter six goals d’avance et virer en tête à la mi-temps: 13-7. L’équipe locale remontait sur le terrain avec la rage de vaincre et cela se traduisait directement au marquoir. L’écart montait à 16-8 pour ensuite atteindre la barre des 10 points (22-12) à la 43'. La messe était dite et le Chaudron bien garni pouvait exulter. "Je suis très, très fier car l’équipe s’est investie à 2 000% pendant toute l’année, savoure le coach, Benjamin Bourson. Je pense qu’on a démontré tout notre potentiel dans cette finale avec une victoire +10 contre une belle équipe de Ransart, et en terminant invaincu."

Dominateur tout au long du championnat puis lors de ces deux matches de play-off, le Wash va donc retrouver la D1 LFH un an après l’avoir quittée. "Sans dévoiler les objectifs, on ne remonte pas pour faire de la figuration et peut-être même jouer les play-off. J’adore mon groupe qui est capable d’aller très loin. Je veux surtout garder les mêmes joueurs et la même entente, et on verra si on peut avoir quelques renforts en plus."