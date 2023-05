La première de Khal-El Hankart à Walhain

Dans le peloton, on retrouvait un gars du coin qui disputait sa première course sur route: Khal-El Hankart, 14 ans domicilié à Malèves-Sainte-Marie-Wastines. "J’ai commencé le vélo par le VTT, j’aimais beaucoup accompagner papa aux randonnées du dimanche, aller voir le cyclo-cross avec lui à Namur pour voir mon idole Mathieu Van Der Poel… Pendant la période Covid, on a beaucoup roulé et là papa a remarqué que je roulais assez fort."

Mécanicien chez Sprint 2000, Christophe, le papa, emmène le fiston au championnat FCWB à Escanaffles route. "J’ai vraiment adoré ça, mais le VTT reste vraiment ma passion… Sprint 2000 a bien voulu me prendre comme coureur VTT malgré le fait qu’ils ne font que la route."

Khal-El a connu sa première course à Houffalize, "mais après je me suis blessé au genou en gym à l’école. Cela a duré plus de cinq semaines. J’ai eu envie de compléter mon calendrier par des courses sur route."

La course de Walhain était la première qui s’est présentée pour sa reprise après sa blessure… "Walhain, c’est près de la maison, c’est un peu comme être le régional et j’y connais du monde. C’est un chouette circuit que j’aime beaucoup mais cela ne s’est pas bien passé. Au premier tour, j’ai été touché par un coureur, j’ai chuté. Je suis vite reparti mais avec le vent de face, impossible de recoller au peloton. Je roulais au même rythme qu’eux mais seul, c’était trop dur."

Au final, Khal-El trouve que la route est bien aussi même si sa priorité reste le VTT.

La suite ? "Progresser en VTT et sur route et qui sait une victoire serait cool… Je voudrais aussi faire le Ventoux avec papa un jour."

Le Top 20 de la course

1. Édouard Claisse, les 66 km en 1 h 36'; 2. Oksar De Meest ; 3. Augustin Maeck à 2 minutes 10 secondes ; 4. Thomas Paulart ; 5. Liam Kiekens ; 6. Hugo Percque ; 7. Thibaut Warrant ; 8. Mathis Vandergucht ; 9. Louis Baiolet ; 10. Nathan Jacquemart ; 11. Yanis Dubois ; 12. Arne Vanderlinden ; 13. Josu Odriozola ; 14. Sacha Amorison ; 15. Tobias Van Minnebrugen ; 16. Alexis Helbicq (France); 17. Evan Feyaerts ; 18. Lohan Lete ; 19. Artur Quina ; 20. Matteo Gobeaux.