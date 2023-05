Challenge du Brabant wallon: Romain Paul s’impose sans se rassurer à Sombreffe

Avec 464 participants au départ, on peut qualifier le succès quantitatif de bon pour cette période de l’année où les organisations sont légion. À l’avant du peloton, Romain Paul, affilié au CS Dyle qui court désormais les joggings sous les couleurs du Team M&M’s Power, s’est imposé avec une trentaine de secondes d’avance sur son dauphin du jour. Il ne s’est toutefois pas spécialement rassuré à deux semaines des 20 km de Bruxelles qui reste l’objectif de sa saison. "Je ne pense pas que ce soit la chaleur qui m’a gêné, même si j’ai beaucoup transpiré, confiait-il à l’arrivée. Il y avait pas mal, voire trop de vent et du coup, cela compliquait un peu les choses pour faire une bonne moyenne. À quinze jours des 20 km de Bruxelles, je cherchais à faire un temps. Mais bon, à chaque fois que j’approche d’un objectif, chaque année, c’est la même chose. Je ne suis jamais satisfait et donc pas rassuré. Cela ne m’a pas empêché par le passé, de faire de belles prestations. On verra cette année… Là, j’ai couru en 3'13 au kilomètre alors que l’an passé à Bruxelles, je faisais du 3'06..."

Mais une course n’est pas l’autre, l’enjeu non plus et… à Sombreffe, sans pour autant que le tracé soit très gras, il y avait encore de belles flaques. "Ce n’était en effet pas toujours possible de courir à 20km/h… Je vais mettre à profit les prochains jours où je suis d’ailleurs en congé, pour peaufiner encore un peu ma condition, puis la semaine suivante, ce sera récupération pour être frais le jour J."

Il vise un podium aux 20 km de Bruxelles

C’est que le Chaumontois vise ni plus ni moins que le podium, lui qui a déjà pris la quatrième place, et qui, l’an dernier a fait son meilleur chrono de 1 h 02 et quelques secondes. "Si je peux descendre cette année à 1 h 01, ce serait pas mal. Mais c’est surtout le podium que j’aimerais obtenir."

Il est possible que Romain Paul soit au départ de Bierges jeudi, "même si ce n’est pas la course la plus roulante qu’il soit…"