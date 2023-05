Ce Tubize-là est paré pour le tour final

À 2-0, le plus dur est fait. Dans le même temps, Namur est rejoint par Solières et Tubize est montant direct. De courte durée puisque les Namurois reprennent l’avance avant la pause.

Tubize enfonce le clou à la reprise avec deux buts en deux minutes via Patris et une belle frappe d’El Omari. On dépasse à peine l’heure de jeu quand Giusto évite Paulus et plante le numéro cinq. À ce moment-là, Tubize est de nouveau montant puisque Namur est tenu en échec, mais les Merles reprennent l’avance et ne le lâcheront plus. "Le public a chanté deux fois trois minutes et on échoue finalement pour un petit point mais on va utiliser cette frustration pour faire un beau tour final."

Retrouvailles avec Meux ce jeudi

La montée passera par le tour final que la RUTB débutera ce jeudi (20 h) contre. Meux. "On attend la décision concernant la licence de La Louvière ce lundi afin de savoir si on le jouera pour du beurre mais on l’abordera quoi qu’il arrive avec sérieux et avec le but de faire mieux que la finale de l’année dernière", termine Mohamed Bouhmidi.