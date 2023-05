Vainqueur 2-0 lors du match aller, l’Excelsior Stéphanois savait que tout restait à faire lors du match retour disputé ce dimanche en terre bruxelloise. Des craintes justifiées lors d’une première demi-heure équilibrée. "C’était effectivement partagé et le fait qu’il fasse relativement chaud ne nous a pas aidés à bien rentrer dans la rencontre", raconte Rénald Pansaerts.

Bien en place, Brussels City déflore la marque mais Stéphanois égalise rapidement et mène même 1-2 à la pause. "Le 1-0 nous a refroidis, on a douté et on s’est posé des questions mais on a bien réagi en restant sur notre plan de jeu."

Quand le 1-3 tombe rapidement à la reprise, les visiteurs ont fait le plus dur. "Le coup de massue pour eux, le déclic pour nous. Le moment clé du match."

Un match terminé bien avant l’heure. Réduits à dix puis à neuf un peu plus tard, les Bruxellois accusent clairement le coup et concèdent cinq autres buts. "Le score est imposant, mais si on a bien joué en seconde période, eux étaient clairement en dessous."

En attendant, l’Excelior Stéphanois poursuivra sa route en P2 la saison prochaine, au contraire de Brussels City qui descend en P3. "C’est un grand soulagement, je suis content pour le club et pour l’équipe, savoure le coach. On a mal géré certains matches durant le championnat mais vu notre saison, on mérite de rester en P2."

STEPHANOIS: Sprimont, G. Basile, Schauwers (67’ Sautereau), Lucas (35’ Delespesse), Albahtouri, Dechamps, Tengrootenhuyse, Voet (67’ Kiekeman), Hemelhof, Helm, Dequenne (63’ A. Basile).

Les buts de Stéphanois par Tengrootenhuyse (4), Albahtouri, Dequenne, Hemelhof et Delespesse.