TDM2: Nivelles clôture sa saison à Liège

Mais bon, le règlement, c’est le règlement et ce dernier match est donc l’occasion de tourner définitivement cette page avant de passer à la prochaine saison. "Une chose est sûre, on veut finir en beauté la saison, en finissant à la seconde place pour notre première année, joueurs et staff, tous ensemble en TDM 2. Et puis ce seront des vacances, bien méritées." Avant de penser à la prochaine saison…