Soixante minutes cruciales pour le Wash

Le Wash est bien en jambes après son succès du week-end passé face à Perwez. "C’était un chouette match entre deux équipes engagées, entre des rivaux mais aussi des amis. On a dominé la rencontre, certes avec des moments plus difficiles, mais on a rondement mené l’affaire."

Attention à Ransart

On n’oubliera pas, cependant, que Ransart avait donné du fil à retordre aux Waterlootois en championnat. "On était déforcé, chez nous, à l’aller. Au retour, sur leur terrain, l’usage de la colle était particulier et ils nous avaient également mis en difficulté. Ici, on est à domicile et il y aura beaucoup de monde, ce qui sera déjà un avantage. Je m’attends à un match engagé qui se jouera surtout dans la tête puisqu’il y a du handball des deux côtés."