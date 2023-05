Plusieurs observateurs ont pointé la dureté et le physique d’Aubel qui conviendraient moins au jeu des Brabançons. Un constat infirmé par l’intérieur toujours prêt à déplacer des montagnes dans la raquette: "Aubel joue physique, c’est leur marque de fabrique. On est prévenu. À mon sens, cela nous convient mieux car l’autre adversaire possible, Mons, c’était moins physique, mais plus rapide, une équipe vive en transition et dans la circulation de balle. Aubel a éliminé Mons qui a fini second du championnat, je crois que ça veut tout dire de sa solidité liégeoise. Je pense franchement qu’Aubel nous correspond mieux."

Et c’est un garçon qui ne rechigne jamais à la tâche et qui pense en termes collectifs qui vous le dit !

Les Castors l’ont emporté respectivement de 11 et 9 unités face aux Herbagers dans le cadre de la phase classique. Aucun de ces matchs n’a été survolé par les Rongeurs. Mais c’est un adversaire aux forces décuplées par sa démonstration lors de la belle à Mons que les Brainois affronteront. Aubel, avec 45 unités inscrites par le duo Gerarts – Perin menait d’une courte tête à la mi-temps à la mons.arena avant de tout écraser les vingt dernières minutes (20-35). Aubel est également réputé fort à domicile, dans son Green Temple où il n’a enregistré que deux défaites cette saison. Braine sait donc à quoi s’attendre.

Opposé à Gembloux, Braine avait été aussi prévenu de l’athléticité et de la dangerosité à distance des Namurois. Lors de la seconde manche, les Castors avaient éprouvé du mal et perdu leur intensité défensive. Mieux vaut un petit mal de tête en demi-finale qu’une méchante gueule de bois en finale, c’est devenu le leitmotiv brainois et celui de Dries: "Après ce match à Gembloux, on était dégoûté. On s’est dit qu’on n’avait pas fait tout ce chemin en saison pour se faire sortir au premier tour. Il y a eu une réunion où on s’est dit les choses. Le coach Maren nous a motivés, l’assistant Nelissen nous a encouragés. Et puis on s’est directement entraîné dur. On savait qu’on se donnerait lors de la belle face aux Namurois. On voulait donner tort à Gembloux d’y avoir cru. Pour contrer Aubel, on devra jouer rapidement."

Le retour a lieu jeudi à 19h à Aubel. Une éventuelle belle aurait lieu à Braine-l’Alleud le samedi 20 mai.