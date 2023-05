Play-off P1: Le Speedy est fixé et se rendra au Royal IV

L’année de ses trente printemps (que le club fêtera via plusieurs animations et nous y reviendrons le 28 mai prochain) et quelques semaines après avoir remporté la finale de Coupe de Brabant aux dépens du Canter Schaerbeek, le Speedy s’apprête à vivre un autre grand moment avec la finale des play-off.