Tour final P3: Waterloo B est prêt à saisir

Le vainqueur de cette petite finale pourrait en effet accéder à la P2 en cas de montant supplémentaire. Et les Waterlootois remplissent toujours les critères puisque leur équipe première disputera la finale pour monter en P1 au même moment. "On ne sait pas grand-chose sur notre adversaire (Kosova B a terminé 2e en P3A), NDLR) sauf que c’est une belle équipe avec des joueurs de qualité et qui a mené contre le Crossing en demi-finale."

Kabobo réintègre l’effectif tandis que Kaputula est suspendu.

Ronvau décimé au Crossing

Les deux finalistes étant assurés de monter, Ronvau a fait le plus dur dimanche dernier. Et il a bien fait puisqu’il se présentera très déforcé au Crossing B, troisième du championnat de P3C et invaincu cette saison à domicile.

Courtejoie (cheville), Delikus (ischios), Ingberg (contracture), Vanval (suspendu), Leroy et Dos Santos sont absents. "Les trois derniers matches ont laissé beaucoup de traces et ce sera dur de terminer dans la même lignée que depuis le début de ce tour final car on n’a plus que neuf joueurs en étant de marche, note Jean Paul Dos Santos (T1). On va compenser avec la réserve et peut-être des jeunes. L’objectif sera de donner une réplique correcte mais ce sera dur car le Crossing a toujours eu de bons jeunes et il a fait un beau championnat. On sait qu’en général, c’est plus technique sur Bruxelles avec des équipes qui aiment jouer au ballon, ce qui nous convient bien mais quand on est au complet."