Tour final P2: Sébastien Patureau veut quitter Waterloo par une montée en P1

Pas de montée en P1 et un mauvais match dont Sébastien Patureau se souvient encore très bien. "Je ne l’ai toujours pas digéré. On a entendu beaucoup de choses à ce moment, que les vieux joueurs de Waterloo n’avaient pas envie de monter car ils étaient mieux en P2, mais s’il est normal que les gens se posent la question, ce n’était pas du tout le cas. Nous sommes tout simplement passés à côté de notre finale."

En sachant que ce jour-là, c’était un Waterloo fatigué et diminué qui s’était présenté face aux Bruxellois. "On avait aussi eu de la chance de se retrouver en finale puisque le match que nous avions perdu aux penaltys à Villers a dû être rejoué puis nous avons battu Braine B qui menait 0-2 chez nous. La situation est différente aujourd’hui et la dynamique aussi. On a fait le job de manière claire et précise à Ophain puis contre Saintes et je sens le groupe très motivé pour aller au bout. Pas qu’il ne l’était pas il y a un an où je nous ai trouvés émoussés en finale mais le contexte sera cette fois différent en sachant que Weynants s’en va à Waterloo et qu’il s’agira du dernier match de Gruslet comme du mien. On peut parler de la fin d’un cycle et si je m’attends à un match compliqué contre une belle équipe de Suryoyés, on veut tous le faire. Pour nous mais surtout pour le club qui s’est donné les moyens de monter depuis deux ans."

"Waterloo est plus fort qu’il y a un an et ne peut pas se louper une deuxième fois"

Pour Sébastien Patureau, "Waterloo est beaucoup plus frais qu’il y a un an. Le changement de coach il y a quelques mois est sans doute une explication à notre bon élan mais l’équipe possède surtout plus de qualités, plus de foot et un meilleur mental. Blessé, Pirotte ne sera pas là dimanche mais on possède deux finisseurs devant, ce qui nous faisait défaut par le passé. Le groupe a aussi vécu un an de plus ensemble et Waterloo est plus fort que la saison dernière à la même époque. Et puis, on ne peut plus se louper une deuxième fois."

"Ma famille a fait beaucoup de concessions. Il est temps de lui rendre la pareille"

D’autant plus que pour Sébastien Patureau, il s’agira du dernier match d’une carrière qu’il a entamé en équipe première à l’âge de 17 ans. "J’en ai aujourd’hui 36 et c’est le bel âge pour tourner la page. Je pense avoir fait le tour, je le sens physiquement, et c’est le moment de consacrer du temps à ma famille et à mes deux enfants. Ils ont fait beaucoup de concessions pour moi et il est temps de leur rendre la pareille", ajoute celui qui aura joué à deux reprises au RCS Brainois mais aussi à Grimbergen, Ophain et Rixensart avant ces deux dernières saisons à Waterloo. "Je suis content de mon parcours. Il y aura eu le doublé coupe/championnat avec Braine, la découverte de la D3, mais j’aurai vécu de très belles saisons et connu de bons moments partout. Et sans regrets de ne pas avoir pu jouer plus haut après avoir fait le choix de privilégier mes études. Et puis, terminer avec mes amis à Waterloo était parfait."

Et ranger ses crampons sur une montée en P1 "serait la plus belle apothéose. Déjà la saison dernière, j’avais hésité à arrêter mais j’avais un goût de trop peu et je suis content d’avoir prolongé l’aventure à Waterloo, un super club qui mérite d’évoluer plus haut."

Pirotte est blessé (déchirure au quadriceps) et ne sera pas de la partie. Jamotte (contracture au mollet) et Gruslet (talon) sont incertains. Le reste du noyau est disponible.