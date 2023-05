Stéphanois doit bien terminer le travail pour rester en P2

Rénald Pensaerts est bien conscient que si son équipe a fait un premier pas important pour se maintenir en P2, il en reste un deuxième à faire chez un adversaire qui sera privé de son attaquant Diawara, suspendu, et qui jouera crânement sa chance. "La prudence doit être de mise. On doit rester concentrés et partir dans l’idée que c’est toujours 0-0. On reste sur un premier résultat positif mais il n’y a encore rien de fait. Avec les équipes bruxelloises, cela peut aller dans tous les sens."

Cette semaine à l’entraînement, le coach a senti ses joueurs "très concernés, conscients de l’enjeu et très appliqués. Ils sont sérieux et au niveau tactique, on ne va d’ailleurs rien calculer et aborder ce deuxième match comme si c’était le premier."

En nonante minutes, l’Excelsior peut faire oublier une saison difficile faite de hauts et de bas. "Je ne vais pas dire que ce match peut sauver notre saison mais il doit surtout servir à préparer la suivante en P2. Le club possède de nombreux jeunes de qualité et pour tous ceux-là, il est important d’avoir une équipe première qui joue au minimum en P2, et même en P1 d’ici quelques années. Le match de dimanche est important pour l’équipe mais surtout pour tout un club et notre présidente fait d’ailleurs le maximum pour rassembler un maximum de supporters pour nous encourager dimanche."