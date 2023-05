Sombreffe, une manche dans le… BW et sous le soleil

Olivier Dermiens en sera et sera vigilant. "Le parcours est assez sympa, il est très varié et agréable mais il est bien exposé car il est campagnard. L’air de rien, même si les températures annoncées tournent autour de 19-20°, avec le soleil, sur le coup de 15 heures, cela pourrait jouer des tours à ceux qui partiront trop vite."

Les participants ont rendez-vous au Complexe sportif de Sombreffe, allée du Château Chinon au centre du village, à deux pas de l’église pour les formalités et autres vestiaires, douches et consignes.

Deux distances sont prévues: 5 et 12 km. "C’est un tracé roulant, ajoute Olivier Derniens, fidèle participant du Challenge du BW. On retrouve pas mal d’asphalte, mais aussi du Ravel (la ligne 147 du Ravel) avec une belle portion sur la seconde partie où, si on est bien, on peut facilement gagner du temps. Encore faut-il avoir bien géré la difficulté au cinquième kilomètre mais aussi en garder un peu sur la côte en fin de course qui met tout le monde d’accord."

Les deux départs auront lieu simultanément à 15 heures. La séparation entre les deux distances a lieu après environ un kilomètre

Un ravitaillement est prévu sur le grand parcours en plus du ravitaillement final. Il conviendra dès lors de gérer sa course avec la météo pour éviter tout souci de déshydratation.

De plus amples informations sont disponibles au 0477 50 02 59 ou par mail: olimoreaux@gmail.com ou www.joggingsombreffe.com. Les inscriptions sur place sont toujours possibles.