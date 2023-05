R1: Waterloo-Ciney, une finale pour du beurre, le sport et l’honneur

Si on compte les récompenses, ça en fait déjà deux belles pour les Waterlootois avec le gain de la Coupe A.W.B.B. (le 18 mars) et cette promotion pour la Nationale. Si le proverbe dit "Jamais deux sans trois", il s’applique aussi pour le RBC Ciney, deux fois vainqueur en phase classique de Waterloo. Fin novembre, les Namurois avaient infligé un véritable camouflet aux Brabançons en l’emportant 95-71. Waterloo n’avait pas réussi à prendre sa revanche à la mi-avril en échouant de justesse: 67-70. Écrire que Ciney est la bête noire des Waterlootois serait réducteur car ces derniers ont eu fort à faire tout du long avec leur principal contradicteur: l’irrégularité.

Cette finale se jouera donc à l’influx mental entre deux formations qui sont déjà assurées de l’essentiel. Avec une Belle disputée dans sa demi-finale et son parcours en Coupe AWBB, Waterloo est peut-être davantage dans le dur physiquement que les Cinaciens mais si la foi dépasse les montagnes, les Waterlootois infirmeront cette thèse.

"Le sentiment du devoir accompli est là depuis mercredi soir. On s’est vu avec les gars ce jeudi. C’est dur de se remobiliser", admet Maxime Vlaeminck "car on a joué ce match face à Belleflamme comme une finale. Le coach Dufour nous veut à 100%, j’espère qu’on n’en sera pas loin, mais je crains qu’un sentiment naturel de décompression nous atteigne même partiellement. La consigne c’est d’aller et de jouer pour gagner, on va essayer de s’y tenir."

La seconde manche aura lieu le jeudi de l’Ascension (18 mai à 18 h) à la salle Joseph Laloux de Ciney. Si ce n’est pas décidé avant, une Belle désignerait le champion de R1 le samedi 20 mai (à 20 h 30).