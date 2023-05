Le Trail Vinci, c’est ce samedi 13 mai à Chaumont-Gistoux

Le département AESI éducation physique (le trail fait partie du cursus scolaire des élèves) propose donc un trail ouvert à toutes et tous avec trois distances possibles: 10, 16 ou 23 kilomètres.

Le parcours se situe dans un magnifique cadre en pleine nature au départ du superbe écrin de verdure qu’est le complexe sportif André Docquier, avenue du Ronvau. Au programme, les bois de Chaumont et des environs avec celui de l’étoile, de Bonlez ou encore celui de Glabais pour le plus grand plaisir des amateurs de terrains vallonnés et surtout sablonneux. La région regorge de magnifiques sentiers boisés, mais aussi de chemins campagnards et quelques belles petites côtes pas très longues mais souvent raides. La répétition de ces passages fait mal aux organismes.

Quant aux tracés, ils sont pour 75 à 80% offroad et les départs sont fixés respectivement à 10h (23 km), 10 h 15 (16 km) et 10 h 30 (10 km) avec des dénivelés positifs de 340, 260 et 220 m D +.

Le retrait des dossards sur place est possible de 8 h 30 à 9 h 30 maximum. Il n’y a pas de gobelets sur les ravitaillements.

Pour les pré-inscriptions rendez-vous sur www.betrail.run/race/trail.vinci/2023/registration