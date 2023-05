La Team Belgium des JO vous fixe rendez-vous ce dimanche 14 mai à Tubize pour une rando

Que ce soit vélos de ville, vélos électriques, vélos de course, tout le monde est le bienvenu et vous aurez le choix entre trois distances: 30, 60 ou 100 kilomètres. Le départ et l’arrivée se situeront sur le site rénové de la Fédération belge de football et de Belgian Cycling à Tubize.

Cerise sur le gâteau, au départ et à l’arrivée, il sera possible de rencontrer des Olympiens et ex-Olympiens tels que Hanne Desmet, Jorre Verstraeten, Julien Watrin, Marie-Isabelle Lomba, Paulien Couckuyt, Evi Van Acker, Jean-Michel Saive, Cédric Van Branteghem, Jasper Lefèvre, Emma Meesseman et bien d’autres encore !

Pour l’horaire, rendez-vous rue de Bruxelles à Tubize avec, pour le 100 kilomètres, un départ possible entre 7 h 30 et 10 h ; pour le 60, départ possible entre 7 h 30 et 11 h, et pour le 30, ce sera entre 9h et 14h. La fermeture officielle de l’arrivée est prévue à 17 h.

Les enfants de moins de 12 ans participent gratuitement. Ils recevront une plaque de cadre au départ sur présentation d’une carte d’identité.