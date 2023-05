Ce samedi après-midi (15 h), les filles se déplacent à Boitsfort, premier de la phase régulière, après avoir écarté Gand sur le fil, le week-end dernier, en barrage (21-19). "On l’a déjà vu à plusieurs reprises cette saison en raison des blessures et des absentes, c’est plus difficile quand on n’a pas notre équipe, note l’entraîneur, Alex Palacci. Mais, on a fait le taf et assuré l’essentiel face à une équipe solide en défense."

Les Jaguars ont battu deux fois les Bruxelloises en phase régulière. "Sans manquer de respect à qui que ce soit, je ne crains personne si on est au complet. Le problème, c’est que le calendrier n’a pas été correctement ajusté par la Fédération et on n’aura pas nos meilleures joueuses pour une éventuelle finale. Du coup, on avait fait le choix de ne pas les faire jouer samedi passé, on les a seulement intégrées en cours de match, et on n’a pas encore décidé pour la demi-finale."

"La saison est déjà réussie"

C’est aussi un gros défi qui attend les garçons, dimanche à Soignies (15 h), après leur succès poussif contre Boitsfort (16-10) en barrage. "On a quand même été dominateur dans le jeu, mais on a rendu une copie un peu bâclée, même si on doit donner du crédit à notre adversaire qui s’est bien défendu avec une saine agressivité. Si on ne trouve pas de solution pour gommer nos erreurs, ce sera très compliqué face à une plus grosse écurie même si à défaut d’être régulier, on a pris l’habitude de se transcender face aux favoris", indique Palacci dont le quinze a battu deux fois les Sonégiens en phase classique.

On l’a bien compris, "tout peut se faire sur un match si on est dans un bon jour et c’est le constat pour nos deux équipes. Chez les garçons, ça se jouera psychologiquement tandis qu’il faudra surtout être prêt physiquement chez les filles. Quoi qu’il en soit, notre saison est déjà réussie avec deux demi-finales."