D2 ACFF: Tubize doit faire mieux que Namur pour monter en D1

Si dans le fauteuil de favori se retrouve l’Union Namur, qui en cas de victoire face à Solières, qui lui joue encore pour ne pas descendre en D3, se verra automatiquement promue en N1, alors que pour la RUTB, il faudra non seulement une victoire face à Meux, mais dans le même temps compter sur un faux pas de Namur. Un scénario qui reste bien évidemment probable, mais dont les probabilités vont tout de même en faveur des Namurois, qui depuis plusieurs semaines, et malgré la pression des Tubiziens, ne craquent pas et enchaînent les performances.

Mais avant de se tracasser du résultat de l’UR Namur, la RUTB devra tout d’abord se défaire de Meux, déjà qualifié pour le tour final. "Nous avons de l’impact uniquement sur notre prestation, on doit donc se concentrer là-dessus, témoigne Mohamed Bouhmidi. Le résultat de Namur nous concerne bien évidemment, mais nous ne pouvons rien y faire. On doit se concentrer sur nous-mêmes, faire notre job jusqu’au bout, et il sera temps de s’inquiéter de ce que fait Namur à l’issue de notre rencontre. En deux saisons, nous n’avons jamais gagné contre Meux, il est là notre premier objectif. Tous les joueurs sont mobilisés et concentrés sur cette mission-là, le reste on doit le laisser aux gens dans la tribune."

Les supporters invités

Une tribune qui sera probablement une fois encore bien garnie puisque la direction tubizienne renouvelle l’action déjà entreprise lors du dernier match à domicile face à Rebecq, en offrant l’entrée à tous les supporters. De quoi booster encore un peu plus le groupe. "Cela mettra une dimension supplémentaire à ce besoin de performer et de l’emporter. J’ai demandé à mes joueurs, qu’importe le résultat de Namur de ne pas être déçu ce dimanche après-midi. Il n’y a pas de quoi l’être que nous montions directement ou que nous passions par le tour final. Il faut être fier de se qualifier pour un tour final, il faut être fier de le jouer. De plus, quand on fait le bilan de ce championnat, on a respecté notre objectif. On voulait faire mieux que la saison passée, et on l’a fait. On comptabilise 58 points aujourd’hui, contre 50 l’année dernière. Rien que pour cela, il est interdit d’être déçu dimanche."

En cas de tour final, il sera important de garder tout le monde mobilisé.

"Quand on joue en foot amateur c’est qu’on est passionné, et je sais que mes joueurs le sont. Dès lors je ne m’inquiète pas quant à leur envie de continuer à s’entraîner, et de disputer des matchs. Cela ferait une saison de quasiment 40 semaines, mais quand on aime on ne compte pas. Notre objectif depuis quelques semaines est d’aller chercher cette place en D1 Amateurs, nous donnerons tout ce que nous avons pour le faire."

Victime d’une déchirure lors de la rencontre du week-end dernier, Garlito devrait manquer le reste de la saison.

Le noyau: De Bie, Debauque, Taroli, Tepe, Giusto, Pierret, Van Onsem, Delhaye, Patris, Migliore, Velasco, El Omari, Bendriss, Leite, Lkoutbi, Aarab.