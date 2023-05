D2 ACFF: Rebecq fêtera les champions de Warnant

Ce dimanche sera le point final d’une saison faite de hauts et de bas du côté de la RUS Rebecquoise. Un épilogue qui s’écrira face aux champions de Warnant, dans une rencontre sans enjeu, et qui sera surtout placé sous le signe de la fête, puisque les Rebecquois auront à cœur de mettre leurs adversaires à l’honneur, comme l’explique le vice-président des Rouge et Blanc, Laurent Simon. "C’est un vrai plaisir pour nous de recevoir, dans nos installations, l’équipe championne pour le dernier match de la saison. Warnant a clairement survolé ce championnat, et c’est tout à fait normal de les mettre à l’honneur et de les fêter. D’autant plus, que d’après ce que nous avons vu, le club offrirait le car à leurs supporters pour le déplacement, ce qui rendra la chose encore un peu plus festive. Il y a un championnat qui se clôture, durant lequel aucune équipe ne s’est faite de cadeau, c’est important de marquer le coup avec fair-play et bonne humeur vis-à-vis de nos adversaires de ce week-end. Nous profiterons également de l’occasion pour mettre à l’honneur notre coach de la P2, Francesco Marella pour le travail accompli avec notre deuxième équipe, ainsi que Salvatore Giannone, qui tout au long de la saison aura encadré nos jeunes joueurs dans cette aventure."