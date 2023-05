Les amateurs d’ultra ont rendez-vous à Braine-l’Alleud avec un défi à 1000 km

La cycliste brainoise Clémence Vandergheynst, spécialiste des longues distances (ultra) a également une casquette de coorganisatrice. On la retrouve en effet dans l’organisation de la Race Across Belgium qui, dès ce mercredi 10 mai au dimanche 14 mai, verra près de 260 cyclistes se lancer, au départ de Braine-l’Alleud, dans le défi d’une des trois distances proposées par les organisateurs: 300, 500 ou 1000 kilomètres sans aucune assistance extérieure, que ce soit ravitaillement ou même encore aucun suivi ni d’encouragement le long du tracé. "À force de rouler sur les épreuves Race Across, j’ai sympathisé avec l’organisateur et c’est un peu naturellement que j’ai accepté de coorganiser l’épreuve belge. En tant que cycliste, je suis au fait des souhaits des coureurs et je peux dès lors veiller à faire en sorte de penser à toutes les petites attentions qui font que, lorsqu’un cycliste arrive exténué à la base de repos, de nuit, après quelques galères, il dispose de tout ce qui lui faut pour repartir avec le sourire ! Je sais aussi que pour le parcours, on évite les traversées de villes où la moyenne baisse, où le changement de rythme est trop important…"