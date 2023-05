La famille Collignon, une famille en or

Des rencontres sportives internationales universitaires sont organisées chaque année à Milan. L’UCLouvain a envoyé trois équipes cette année: deux de volley-ball, filles et garçons, et une équipe de basket-ball dames. "Et les trois équipes de l’UCL ont toutes les trois décroché la première place. C’est la première fois que cela arrive", note Romain Collignon, présent dans l’équipe de volley-ball aux côtés de son frère aîné Florent, central de l’équipe.