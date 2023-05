Bastien Vandermunter était présent dimanche au triathlon open de Viersel dans la province d’Anvers sur une distance sprint, soit 750 mètres de natation, 20 kilomètres à vélo et 5 kilomètres en course à pied. "C’était pour moi l’ouverture de la saison de triathlon. Je considérais cette course comme un bon entraînement. J’ai gagné la course. Pour ouvrir la saison, je ne pouvais pas espérer mieux", indique-t-il.

Il a mené une course parfaite. "En natation, nous étions à cinq devant. À vélo, j’ai tiré les deux tiers de la course. On s’est finalement retrouvé à trois. Sur la fin, le troisième coureur a lâché. On avait déjà vu qu’il était un peu limite à vélo. Il n’a pas pris un seul relais", analyse Bastien Vandermunter.

Celui-ci a fait la différence en course à pied. "C’est mon point fort. J’ai pris directement dix à quinze secondes sur mon poursuivant. J’ai ensuite géré la fin de course parce que je n’étais pas là pour faire le meilleur temps possible."

Il a terminé la course en 58''58 avec 17'' d’avance sur le deuxième.

Première course sur la distance olympique

Le jeune homme était très content. "Suite à des problèmes à la cheville, j’ai eu des difficultés à m’entraîner correctement durant l’hiver en course à pied. Par contre, j’ai effectué un gros travail à vélo. Cela a payé lors de la course à Viersel. Je pense maintenant pouvoir prendre un rôle actif dans le peloton", poursuit-il.

Bastien Vandermunter intègre la catégorie U23 cette saison: "C’est ma première année."

Un gros objectif se profile bientôt. "Le 21 mai prochain, je participerai au championnat de Belgique à Libramont sur la distance olympique, soit le double de la distance parcourue à Viersel. Ce sera ma première course sur cette distance. J’ai une bonne gestion de course. J’espère que cela me servira à Libramont. Pour ma première saison en U23, je serais déjà très content si je pouvais terminer ce championnat de Belgique dans les quinze premiers."