René Mathy et son équipe continuent ainsi une tradition dans le village. "C’est que, pendant plus de cinquante ans, Léon Latour a œuvré au sein de notre club en qualité de dirigeant, de suiveur, de signaleur… Il apportait aussi son précieux concours à de nombreuses autres sociétés sportives comme le Wallonia Walhain, la Pédale Tourinnoise ou encore le Royal Vélo Club Gembloutois, souligne René Mathy. Aux derniers jours de l’automne 2018, il s’en est allé, terrassé par un accident cardiaque. S’il était domicilié à Sauvenière depuis son mariage, il était toujours resté attaché à Walhain et au quartier Saint-Paul dont il était originaire. C’est donc tout naturellement qu’il a été décidé à son décès de donner son nom à l’épreuve pour cadets qui y est organisée chaque année."

Le Grand Prix Léon Latour en sera ce samedi 13 mai (15 h) à sa seconde édition. Les concurrents devront boucler à onze reprises un circuit de 6 kilomètres au départ de la rue Bourgmestre Gilisquet, une artère qu’ils retrouveront pour l’arrivée, après avoir "visité" la rue de Saint-Paul, le chemin de la Scierie, la rue du Pré des Basses – passage devant la chapelle des Trois Tilleuls – la rue des Écoles, la rue du Bois de Buis, la rue des Écoles, la rue des Boscailles, la rue du Centre, la rue des Combattants.

Le lendemain, les coureurs élites sans contrat et espoirs retrouveront, dans le 26e Grand Prix Superette Delhaize-Mathieu Tilmant, le même circuit qu’ils devront boucler à 19 reprises pour une distance totale de 114 kilomètres.

Par le passé, cette épreuve a permis à des éléments de valeur de s’illustrer, comme en 2019 avec Tom Paquot, un coureur qui a depuis rejoint les rangs professionnels. En 2022, Sander Rietjens l’avait emporté devant Sven Noels.

Pour toute information complémentaire: René Mathy au 0470 585 955 ou au 010 655 293 ou encore par mail mathyrene.etoileclubwalhain@gmail.com