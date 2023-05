Quarts temps: 26-16, 21-16, 21-15, 18-20.

WATERLOO: Schick 10 (2x3), D’Hose A. 9 (2x3), Vlaeminck 8, Vancampenhout 13 (1x3), Maeter 8, Delbrassinne 5 (1x3), D’Hose R. 9, Kabangu 8, Careme 6 (1x3), Busselen 10 (2x3).

BELLEFLAMME: Leclercq 1, Peremans 0, Deplus 6 (2x3), Makengo 14, Proesman 0, Clavier 0, Mayele-Sereme 7, Bernard 20 (2x3), Kaluanga 0, Kabangu Kabango 8, Mathy 11.

Les Waterlootois n’ont jamais laissé planer le doute dans la belle de cette demi-finale des play-off de Régionale 1. Ils ont directement pris les choses en main et à la mi-temps, la cause semblait déjà entendue: 47-32.

Comme lors de la manche aller (82-64), Waterloo a signé une nette victoire (86-67), démontrant que le faux pas à Belleflamme (75-72) n’était qu’une erreur de parcours.

Le club waterlootois se hisse donc en finale des play-off où il affrontera le club de Ciney. Mais il est d’ores et déjà assuré de rejoindre la TDM2 la saison prochaine.

Concernant le noyau, on sait qu’Arnaud Mouton et Joachim Schick ne seront plus de la partie (arrêts). Pour les remplacer, le RWB a transféré Quentin Schiettecatte (UBCF Quaregnon TDM2), Samuel Kaminski (Castors Braine R2) ainsi que deux jeunes espoirs: Ilan Mbessang (Centre de formation AWBB – Fresh Air Jette P1-R2) et Louis Massy (Centre de formation AWBB – Loyers R1).