Sébastien Dumont appelé en équipe nationale

Le libero de Guibertin n’a pas hésité très longtemps. "Emanuele Zanini, le sélectionneur national, m’a appelé sachant que j’avais un boulot ce qui est incompatible avec une présélection nationale. Je voulais quitter mon boulot fin juin pour reprendre une formation en septembre. Je suis parti deux mois plus tôt. Je ne pouvais pas refuser cette proposition. Je viens d’avoir 29 ans, c’est peut-être ma dernière chance d’obtenir un ticket avec l’équipe nationale. Il y a beaucoup de bons jeunes liberos prêts à monter dans l’équipe", indique le joueur.

Une présélection de 26 joueurs

La présélection comporte 26 joueurs amenés à préparer l’European Golden League. "L’entraîneur a opté pour la jeunesse sachant que des cadres comme Deroey et Rousseaux ne participeront pas à cette campagne. Il veut permettre aux plus jeunes d’acquérir l’expérience des compétitions internationales. Il sera très difficile de se qualifier. Ce serait même très difficile si les cadres étaient présents. Nous sommes dans le groupe de l’Ukraine, la Croatie et la Macédoine. Pour monter dans la Nation Volley League, nous devons non seulement gagner notre poule, mais encore gagner ensuite la série formée par les quatre autres vainqueurs. La compétition débutera le 27 mai, la phase éliminatoire se termine le 18 juin. Si on ne se qualifie pas, ce sera terminé le 18 juin pour nous."

Plus de visibilité en ligue A

Le retour de Guibertin en ligue A n’est sans doute pas étranger à cette nouvelle invitation nationale pour le joueur brabançon. "Il est clair que la ligue A offre plus de visibilité. L’entraîneur national peut aussi se rendre compte si on a le niveau ou pas face aux meilleurs joueurs du pays. L’entraîneur m’a sélectionné pour que j’apporte mon expérience au groupe."