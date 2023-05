Rassuré extra-sportivement, Waterloo veut vaincre sportivement

C’est ennuyée pour son staff, ses joueurs et courroucée par la parution récente d’un article de presse évoquant un problème de licence pour l’accession à la Top Division Men 2 de son club que Carine Vanmoen, la présidente du Royal Waterloo Basket, a tenu à clarifier la situation: "Depuis la seconde quinzaine d’avril, je suis en possession d’un e-mail officiel de Basketball Belgium indiquant que nous avons la licence pour évoluer en TDM2 la saison prochaine. Moi, j’aime bien les choses claires et la transparence. S’il y a quelque chose qui ne va pas, j’apprécie qu’on nous le dise en voix directe, pas qu’on l’apprenne dans la presse. Suite à cet article paru en fin de semaine dernière, j’ai dû contacter mon staff et les joueurs pour les tranquilliser."