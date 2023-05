Objectif atteint pour les Perwéziens en Promotion

Notre interlocuteur est déçu mais lucide. "On n’avait pas de grosses attentes car l’adversaire a survolé toute la saison et notre objectif était déjà atteint. Et si le score ne reflète pas tout à fait la physionomie du match, ce fut un duel intense et très intéressant entre les deux équipes."

Au niveau du bilan, "c’est positif. Le seul petit regret est d’avoir vécu une première partie de saison compliquée à cause des absences. On aurait pu terminer deuxième ou troisième et éviter cette demi-finale contre Waterloo mais on a su être à niveau lors de la deuxième partie et ce fut plus facile de gérer l’équipe à deux avec Gaël car il y a une bonne communication entre nous."

Championnat plus relevé ?

Pour la saison prochaine, le format de la compétition pourrait changer. "Le but sera de mieux commencer et j’ai envie de dire qu’on aimerait jouer la tête. Je ne sais pas si je resterai coach car je le fais pour dépanner et je préférerais me concentrer sur mon jeu, mais on continuera avec Gaël si on ne trouve personne. On garde la même structure et aucun joueur n’a manifesté son envie de partir, ce qui devrait nous faciliter les choses. Mais il faudra composer avec l’Entente du Centre et Mont-sur-Marchienne qui descendent, et avec Ransart, Kraainem et Mouscron. Toutes ces équipes se valent et le championnat sera a priori plus relevé. D’autant qu’on ne connaît pas encore le système mais on pourrait avoir deux poules différentes puisque quatre clubs luxembourgeois vont arriver."

Pour l’honneur, Perwez doit encore disputer la petite finale contre Kraainem puis deux test-matches face aux équipes liégeoises.