Quatrièmes du classement final, les hommes de Christophe Collaerts ont mené la vie dure aux gros bras de la série et n’ont échoué qu’à une marche d’une participation au tour final interprovincial.

Entre fierté et reconnaissance, le T1 lasnois dresse le bilan d’un exercice qui peut d’ores et déjà être qualifié de réussi à tous points de vue.

La note

8/10: "Nous sommes passés au travers de quelques rencontres, mais globalement, le bilan est ultra-satisfaisant, car nous sommes parvenus à rester accrochés à cette seconde place très longtemps et nous n’avons pas été ridicules du tout lors du tour final."

Les "+"

"La cohésion de groupe et cette solidarité ont été nos forces principales cette saison. Certains jeunes sont parvenus à percer et ont frappé à la porte de l’équipe première, alors que les transferts ont répondu aux attentes tant humaines que sportives. Le départ de notre buteur Scott Siroux a été bien digéré et nous avons prouvé que nous pouvions faire aussi bien sans lui."

Les "-"

"Le manque d’efficacité offensive et le nombre d’occasions manquées. Le parcours en Coupe de Brabant s’est également arrêté trop tôt cette saison."

Le moment

"Les victoires à Genappe et au Sporting Bruxelles ont été des moments fondateurs dans le championnat, mais je retiens surtout cette qualification au bout du suspense face au Sporting Bruxelles lors du tour final, car ce fut riche en rebondissements et en émotions."

Le joueur

"Notre dernier rempart Valentin Pierret a été irréprochable durant toute la saison et phénoménal durant ce tour final. C’est vraiment un top gardien."

La saison prochaine

"Comme chaque année, le noyau va très peu bouger avec peu de départs, peu d’arrivées et des jeunes du club qui vont être intégrés à l’équipe première. Nous avons déjà transféré le jeune Hugo Pilotte, un vrai numéro 9 qui vient de La Hulpe, mais nous allons poursuivre avec nos valeurs et notre philosophie. Il va falloir bien gérer la transition entre les deux présidents mais l’ambition restera la même, à savoir jouer le haut du tableau, faire mieux que la saison précédente et continuer à grandir."