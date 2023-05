Quarts temps: 21-9, 21-14, 25-16, 11-7.

BRAINE: Dombret 7 (1x3), BONACORSI 5 (1x3), KAMINSKI 7 (1x3), Fontaine 3 (1x3), VANCABEKE 5 (1x3), Tchatchou 12 (1x3), Farricelli 5 (1x3), SZYLKROT 12, Bellemans 8, Depaepe, DUPONT 4, Schwartz 10 (2x3).

GEMBLOUX: Ponsard 3 (1x3), Reconnu 7, CARRETTA 4, D. Marchal 11 (2x3), Y. Marchal 6, Verdijen, Deblire 10 (1x3), SAILLEZ, Robin, Lox 5, Mestrez, Piret.

Par rapport à la première manche, ni Seki Kandi ni Vandewalle n’étaient présents côté gembloutois. Par rapport à la seconde, tous les Brainois répondaient présent sur la carte et dans l’attitude sur le terrain. Il n’y eut ni round d’observation ni attentisme défensif chez les Brabançons qui mirent directement le grand braquet.

Intronisés dans le cinq, Vancabeke et Dupont amenaient l’énergie et provoquaient des pertes de balle qui forçaient le coach Mesureur à prendre un temps mort à 11-2 (5e). Gianni Maren en profitait pour faire tourner son équipe. Altruiste et efficace à distance, beaucoup plus en rythme que l’adversaire, celle-ci forçait un bel écart au premier quart: 21-9.

Le second n’altérait pas la qualité du jeu brainois. La balle voyageait toujours avec autant de bonheur et les paniers continuaient à s’enfiler sur jeu placé comme en contre-attaque. C’est en défense que Braine était le plus impressionnant avec le premier panier de plein jeu du second quart inscrit par Gembloux après 6’30’’. À la mi-temps et considérant qu’une cause est rarement entendue après 20 minutes, le spectateur neutre savait cependant qu’il fallait un séisme pour déloger ces Brainois-là (42-23).

Un triple de Tchatchou, un autre de Kaminski et un dunk de Walid Szylkrot (qui fêtait avec quelques heures d’avance ses 26 printemps) achevaient de convaincre les sceptiques: 59-35 (26e).

Insaisissable et impressionnant collectivement, Braine s’imposait facilement tout en se relâchant au dernier quart (78-46).

C’est le coriace Aubel qui se dresse sur la route des Rongeurs en finale. La première manche devrait avoir lieu ce samedi à Braine.