Gérard Legrand à propos de la défaite de Braine en play-off : "Elle est cruelle mais il ne faut pas tout remettre en question"

MONS, LA BÊTE NOIRE ?

Non, Braine avait battu les Montoises en championnat avec +12 et +9. Jeudi passé, les Castors remportaient une troisième fois la mise (avec +14) et la première manche de la demi-finale des play-off avec une Lisa Marblie de gala (34 points).

QU’EST-CE QUI S’EST PASSÉ ?

Mons a changé sa défense et a opté pour la zone lors des deux derniers matchs. Les Castors n’ont jamais su s’adapter. "On s’est cassé les dents", reconnaissait le coach François à l’issue de la seconde manche.

Alors que Braine avait une moyenne de 68 points inscrits en championnat, celle-ci retombera à 50,5 lors de ces deux dernières rencontres. Pour contourner cette zone, Braine a manqué de tout: d’expérience, de leadership, de lucidité et de vision de jeu.

On en veut pour preuve cette action lors de la troisième manche où Braine intercepte une balle, est en position de force mais s’avère incapable de construire une attaque et est sanctionné par le signal des 24 secondes. Ou ces autres offensives où la joueuse entame un dribble sans savoir ce qu’elle va faire. Le temps de la réflexion, il était trop tard face à des Montoises athlétiques, compactes et qui coupaient toutes les lignes de passe. Ou ces actions où on opte pour le côté gauche alors qu’un boulevard se présente à droite. Ces pertes de balle sur latérale où l’adversaire anticipe. Ces contre-attaques galvaudées. Il y a aussi ce temps mort pris spécialement à 10 secondes de la mi-temps pour échafauder une stratégie et qui débouche sur un tir désespéré.

La fatigue d’une longue saison ou la gestion des plages de repos entre des rencontres rapprochées a peut-être également joué car on a vu moins d’interceptions sur demi-terrain qu’en phase classique. Les Castors n’ont jamais réussi à épuiser Mons qui est resté lucide jusqu’au bout. Et comme, au bout d’actions bien construites (il y en a eu aussi), Braine n’arrivait pas à rentrer ses tirs libres, la confiance a progressivement quitté les rangs brainois.

LE SENTIMENT

"D’abord, je pense en premier aux filles et au staff avant de penser au club, explique Gérard Legrand, responsable de la Castors Braine Académie. La saison aurait été parfaite si on avait pu accéder à la R1. En deux ans de temps, il y a eu 5% de déception et 95% de satisfaction. Si on m’avait dit il y a deux saisons que nous gagnerions la Coupe AWBB U19, que nous monterions de P1 en R2 et que les U17 termineraient premières juste derrière Natoye dans la poule francophone, j’aurais signé directement. Cette défaite est cruelle mais il faut apprendre de la défaite, la digérer, l’analyser et ne pas tout remettre en question. La défaite est cruelle par rapport à l’ensemble de la saison où on mérite ce tour final. L’équipe a calé au pire moment et n’a plus joué à son niveau. C’est dans ces moments que nous devons rester positifs, soutenants et solidaires. Il nous a manqué de l’expérience, c’est un fait. Donc, si l’occasion se présente, on pourrait ajouter un élément d’expérience à ce groupe qui aura un an de R2 en plus dans les jambes. On va voir les filles à tête reposée la semaine prochaine."

LE FUTUR

Pas question donc pour Gérard Legrand d’envisager des changements. "Le coach François a notre soutien total. Ce serait malvenu de jeter la pierre à qui que ce soit dans des moments pareils. Notre projet reste celui de la formation. La saison prochaine, les U12 intègrent l’académie. On a fait appel aux coachs Sarad Derdar (U12-U14), Muriel Santin (U14) et Céline Colmant (U16) pour continuer à faire éclore nos talents aux côtés d’Éric Brismée (U16 et R2) et de Laurent François (U19 et R2). Cette défaite ne remet pas en cause les accords avec les trois filles signées jusqu’ici. Elles rejoignent Castors pour le projet global", conclut le responsable de la Castors Braine Académie.