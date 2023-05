Gembloux est attendu de pied ferme à Braine

Cette victoire gembloutoise a poussé les Brainois à la belle. "La victoire de Gembloux est amplement méritée mais il faut bien reconnaître que nous n’avons pas été à notre niveau habituel, justifie Dorian Dombret, le capitaine des Jaune et Bleu. Depuis le début des play-off, j’ai le sentiment que nous jouons plus avec la peur de perdre qu’avec l’envie de gagner."

Et les Brainois en ont fait les frais dimanche avec un match d’appui à la clé à jouer. Il a lieu ce mercredi soir, à 20 h 30, à la salle André Renauld. Et même si les Brainois restent favoris de cette troisième manche, ils savent aussi que tout peut arriver pendant, ce qui sera sans nul doute, les plus longues quarante minutes de la saison.

Lundi soir, les Brainois ont pu débriefer de ce premier revers de la saison, en interne, avant de conclure le seul entraînement de la semaine par une petite séance de shooting.

Et ce mercredi soir, pour ce qui est des dimensions réglementaires du terrain, les Gembloutois peuvent être rassurés. "Ce sera au millimètre près, sourit le capitaine des Castors, qui a encore en travers de la gorge les réclamations non recevables des Gembloutois par rapport au terrain lors de la première manche. On sait surtout que de nombreuses personnes seront là pour nous encourager. On sait aussi qu’il y aura peut-être un peu moins de public qu’à l’habitude car, en même temps, Waterloo joue aussi sa belle en demi-finale des play-off de R1. C’est chouette que deux clubs et deux équipes du Brabant wallon soient ainsi engagés pour jouer la montée, se réjouit le capitaine brainois. Waterloo en nationale et nous, en régionale. Ce serait chouette que les deux équipes aillent plus loin. Je suis sûr que Waterloo sait quoi faire pour que ce soit le cas. Nous aussi, nous savons quoi faire."

On saura aussi ce mercredi qui sera l’autre finaliste de ces play-off de Régionale 2: soit Mons-Hainaut, soit Aubel. Dorian Dombret a déjà fait son choix, si les Castors passent. "Personnellement, je préfère tomber sur Mons-Hainaut. Aubel est un profil d’équipe qui nous convient moins. Mais que ce soit Mons ou Aubel, dans les deux cas, il n’y aura rien de gratuit. Il faudra aller tout chercher. Mais avant ça, il faut déjà commencer par battre Gembloux."