Tessa Wullaert de passage au Foot4girls à Wavre

Pas moins de dix-huit formateurs dont sept actifs à Wavre-Limal ont entouré les joueuses âgées entre cinq et onze ans. Sans oublier l’exposition du trophée qui sera remis au vainqueur de l’Euro U19 organisé en Belgique du 18 au 30 juillet. "En tant que club partenaire, Wavre est l’un des trente centres de Foot4girls. Le secret d’un si grand nombre de participantes issues de toute la Wallonie ? La publicité. On distribue des flyers, on s’échange les adresses. Et puis, cette activité est gratuite et les filles ne viennent pas pour jouer les unes contre les autres mais entre copines. Une astuce a été d’apporter un support pédagogique aux plus jeunes en plaçant des filles de chez nous comme point de repère. Cela a demandé beaucoup de travail car il y avait deux plateaux aménagés et douze défis proposés mais ce fut une grosse réussite."

Preuve que le foot féminin est en plein boum dans la Cité du Maca. "Il y a une vraie volonté du club et de la nouvelle direction de promouvoir la discipline, avance le RTFJ qui est aussi collaborateur à l’ACFF depuis 2013. Depuis trois ans qu’on l’organise, le Foot4girls est devenu un gros truc hebdomadaire avec 33 inscrites, activité que l’on organise encore chaque mardi de mai, en salle, à 17 h 45. On sort aussi de deux grosses journées organisées dans des écoles avec 390 enfants en avril, et deux demi-journées à suivre dans d’autres établissements qui en regrouperont 250. Cela implique pas mal d’efforts et de l’endurance mais on l’assume pleinement."

Et le club en récolte déjà les fruits. "Les anciennes U16 évoluent au sein de notre P1, quelques jeunes vont encore intégrer l’équipe première, et une cinquantaine de filles sont actives chez les moins de 15 ans. Ce qui nous permet désormais d’organiser des matches 100% féminin face à d’autres clubs de la région comme Lasne, Beauvechain ou encore Ottignies."