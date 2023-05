Nathan Vanspringel plus motivé que jamais à passer professionnel après sa victoire à Spa

Les 12Heures de Spa-Francorchamps, disputées en deux segments de 360 minutes, marquaient la première course internationale de Vanspringel qui n’avait jusqu’à présent couru qu’en Ford Fiesta Cup et en BGDC. "Une organisation incroyable, sourit-il. Jeudi, les organisateurs avaient organisé une parade où les voitures sont descendues dans le centre-ville de Malmedy. Ce fut un moment fort parce que je n’avais jamais fait ça auparavant. Il y avait beaucoup de monde et j’ai signé énormément d’autographes. Il faut dire que notre Mustang, qui plus est aux couleurs VDS, rencontre beaucoup de succès, notamment auprès des enfants qui se souviennent du film CARS en la voyant."

Un coup de poker décisif

Progressivement, après avoir essuyé quelques pépins lors des tests, Nathan et ses équipiers Raphael Van der Straten et Nick Geelen allaient monter inexorablement en puissance au cours de la course. "Ce n’était pas gagné d’avance car la Lamborghini rivale en GTX est théoriquement plus performante que notre Mustang. Tout s’est vraiment joué samedi lors du premier segment quand nous avons fait le pari de rester en pneus slicks… sur piste humide ! Mais notre pari a fonctionné car nous avons signé de bons chronos tout en évitant de nous arrêter au stand. Cela nous a permis de gagner deux tours ! Dès lors, la course de dimanche était surtout de la gestion."

Le VDS Racing Adventures n’avait qu’à se laisser glisser vers l’arrivée pour signer un Top 15 général et, surtout, la victoire en GTX. "Je savoure cette victoire. Cela me motive à poursuivre ma carrière pour espérer, un jour, devenir pilote professionnel. Sur une Ford, bien sûr !"

En attendant, Nathan poursuivra sa saison en BGDC sur la Focus V8, tout en nourrissant l’espoir de retrouver le volant de la fameuse Mustang en cours d’année.