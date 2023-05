Les conseils de Lucas Stassin aux jeunes Nivellois

Les jeunes stagiaires ont eu une belle surprise puisqu’ils ont reçu la visite du jeune attaquant espoir d’Anderlecht, Lucas Stassin (18 ans). "C’était vraiment sympa car il est venu jouer avec les gosses sur le terrain. Il a aussi participé à un petit débat afin d’expliquer comment un jeune joueur peut atteindre le niveau professionnel, et les enfants n’ont pas hésité à lui poser des questions. C’était super de l’avoir avec nous !"

Label 2 étoiles pour le club !

Pour le cercle nivellois, qui a travaillé d’arrache-pied toute la saison, cet événement autour des jeunes est une belle reconnaissance. "On a connu une saison difficile pour nos équipes premières, mais on voulait d’abord rattraper les finances et remettre de l’ordre dans l’école des jeunes au détriment des résultats. Le club vient d’obtenir pour la toute première fois depuis son existence le label 2 étoiles octroyé par la Fédération et l’ACFF. Ça n’a pas été de tout repos, mais notre détermination et tout le dynamisme que nous mettons dans cette passion sportive est récompensé et nous en sommes très fiers."

Par ailleurs, Nivelles organise son tournoi 100% féminin ces samedi (D11, D13, D16) et dimanche (équipes premières). Plus de cinquante équipes seront présentes parmi lesquelles le Standard, Anderlecht, l’Union SG, RAAL La Louvière et Mons, sans oublier de nombreux clubs du Brabant wallon comme Tubize-Braine et le RCS Brainois.