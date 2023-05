Quarts temps: 19-15, 9-18, 14-16, 13-17.

BRAINE (7x3, 5/13 LF, 20 ftes): DEVOS 10 (2x3), De Keyzer 8 (2x3), FEBRISSY 10 (2x3), MARBLIE 16 (1x3), Fouka 2, Meunier 2, ROBERT 5 (1x3), TILMANT, Popovici, Drantmann 2, Briclet, Muylaert..

Pour les Brainoises, le calcul est aussi simple que l’addition salée. Dominantes lors de la phase classique du championnat avec un remarquable 22/24, elles ont perdu leurs moyens, leurs repères et leur intensité à la faveur de play-off rondement menés par un BC Mons simplement plus mature.

Défait à 9 reprises en championnat, Mons n’a pas usurpé sa place en finale des play-off de la R2A en maîtrisant à deux reprises et de façon assez nette les Castors. La défaite fait d’autant plus mal pour les Brabançonnes que c’est un total de trois équipes qui rejoignent la Régionale 1. Natoye était la seule équipe candidate en R2B. Cela veut dire que les finalistes des play-off de la R2A (Mons Capitale et Atlas Jupille) sont assurés de la promotion à l’étage supérieur.

Après avoir bien démarré avec 5x3 dans le premier quart, on pensait que Braine avait trouvé la solution face à la zone montoise. Hélas pour les dames de Laurent François, une fois l’adresse envolée, elles ne pouvaient plus beaucoup compter sur des secondes chances arrachées au rebond. Dominées par la taille du BC Mons (qui s’en servait intelligemment sous l’anneau), les Castors n’avaient pu prendre possession du jeu au départ d’une forte intensité défensive qui leur permettait de trop rares contre-attaques.

Le pire allait survenir en seconde mi-temps (démarrée à 28-33). Les Castors commettaient quasi une perte de balle par action offensive. Comme elles subissaient au rebond défensif et que chacune de leur action offensive face à la zone traduisait une absence de confiance et un désarroi collectif, Mons prenait les devants à 30-42 (25e). Avec Marblie et Febrissy, Braine revenait à 42-44 (29e) avant d’encaisser un 2-15 décisif (44-59 ; 34e) puis 55-66.

Braine, qui a fait monter sa P1 en R2 dans la perspective d’une montée de sa R2 en R1, a désormais deux équipes en R2 inscrites pour 2023-2024. À moins d’autres arrêts plus haut ?