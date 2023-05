Régionale 2: Tourinnes-la-Grosse s’impose dans le derby face à Pécrot

Pécrot s’est adjugé le jeu de Lucas Vanbever à la reprise. "C’était leur plus fort livreur. À 8-4, nous avons opéré un changement. Je m’étais fait légèrement mal en frappant une balle, je suis sorti. Sylvain Lejeune est monté au jeu. Il a réussi quelques beaux arrêts et il a bien animé l’équipe. C’était un bon changement qui nous a fait le plus grand bien", poursuivait Cédric Evrard.

Manque d’adhérence à Nil-Saint-Vincent

En régionale 2 toujours, Nil-Saint-Vincent a disputé deux mi-temps complètement différentes en visite à Pironchamps. "Le sol était humide. Nous étions trois à glisser, on n’avait pas d’adhérence. On a cafouillé en première période. Pironchamps a mené 7-6 au repos, expliquait Raphaël Ghislain, le capitaine visiteur. Le comble était que les joueurs qui glissaient avaient fait ressemeler leurs chaussures chez un cordonnier pour avoir une semelle antidérapante. Le sol était plus sec après le repos. Lorsque nous avons eu deux jeux d’avance, nos adversaires n’ont plus insisté."