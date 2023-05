Président du club de Nil-Saint-Vincent, Raphaël Ghislain a le profil de l’emploi

La balle pelote est son sport de prédilection. "J’espère que l’on jouera le plus longtemps possible. On doit continuer à se battre pour le maintien du club. D’autant qu’à Nil-Saint-Vincent, nous avons un nombreux public. On ferait beaucoup de déçus si on décidait d’arrêter." Le club aligne trois équipes en championnat. La promotion est l’équipe première du club. "Depuis quelques saisons, nous n’arrivons pas à passer une saison sans blessure. En régionale 2, équipe dans laquelle je joue, l’objectif est d’encadrer les jeunes. Si on voit que l’on atteint le tour final, alors nous mettrons toutes les chances de notre côté pour nous imposer."

Deux fois champion de Belgique

Raphaël Ghislain a été deux fois champion de Belgique en régionale 1. "En 2004 avec Genappe et en 2011 avec Nil-Saint-Vincent. En 2010, nous avions raté le coche en finale contre Idegem."

Un caillou dans la chaussure du club est l’absence d’équipes de jeunes. "Ce n’est pas faute d’avoir essayé. On a placé des folders dans les écoles mais rien n’a fonctionné. Le sport est très technique. C’est compliqué pour les jeunes. Le mieux pour les faire débuter est de jouer en salle avec une balle qui rebondit."

Raphaël Ghislain, mieux connu sur le surnom de "Gamin", joue aussi au volley-ball. "Vu ma taille, il est difficile de performer au filet. Les dernières années, j’ai joué au libéro."

L’homme travaille à la Maison de l’Emploi à Ottignies. "J’y fais de l’administration. Je m’occupe de la première étape lors de l’accueil d’un demandeur d’emploi."