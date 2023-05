Pas de point mais un état d'esprit d'exemplaire pour la N1 de Chastre

Le club a découvert ses limites ces trois dernières années. "Il y a d’abord eu le Covid puis on a terminé dernier en ayant quand même décroché quelques victoires, et il n’y a pas eu photo cette fois-ci. Chapeau à Didier (NDLR: Gelders) qui a tout fait pour que cela fonctionne et ça valait la peine d’essayer mais on n’avait pas les moyens pour rivaliser avec d’autres grands noms. En ce qui me concerne, j’ai vécu un truc exceptionnel sur le plan humain mais je ne souhaite pas revivre une deuxième saison comme ça car c’est éprouvant pour tout le monde alors que le foot doit rester un plaisir."

Pour Didier Gelders, "on ne peut pas dire que le bilan soit une grande réussite mais le groupe a été formidable avec des joueuses de talent, indique le président de la section féminine. On a eu du mal à se remettre des huit joueuses parties l’été dernier et on n’a pas eu de chance en ne disputant que sept matches avec une vraie gardienne, ce qui se paye cash à ce niveau, et en rencontrant des équipes B renforcées car leur Superleague ne jouait pas. Mais je pense que les filles ont beaucoup appris et que cette expérience leur sera bénéfique pour la suite de leur carrière."

Reste à savoir si Chastre évoluera en D1 ou en D2 vu la réforme annoncée. "On est dans le flou total pour l’instant mais ce qui est sûr, c’est qu’on n’aura plus autant de départs (Verstraelen se dirige vers le White Star et Fregesse devrait retourner sur Liège). On reste un club formateur et il y aura une dizaine de filles passées par Chastre en Superleague la saison prochaine. On continue à construire avec beaucoup de talent puisque la P1 et les D16 fonctionnent bien avec des certaines jeunes ayant déjà été intégrées en D1."

Le club cherche des filles de nationale et organise un sixte féminin le 21 mai. Inscription (20 euros) et contact: 0476 88 42 78.