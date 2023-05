"On parle d’une nouvelle équipe mais on a conservé l’ossature de l’équipe de cette saison. C’est vrai qu’il y a pas mal de nouveaux, et il y en aura sans doute encore plus que les dix annoncés, on ne comptait pas en faire autant, mais il fallait combler les départs tout en composant un groupe plus conséquent de 22-23 joueurs afin de ne plus tomber dans la facilité et avoir plus de concurrence."

Arrivées: Anthony Conté, Tony Masceaux, Andy Noël (Ligny), Hicham Zougagh (Perwez), Florian Martin, Colin Genard, Romain Demolder (Grand-Leez), Florian Pans (Beauvechain), Michaël Clément (Stéphanois), Jason Gosselain (Stade Everois).

Départs: Youri Van Den Berg, Jérôme Theunis (Wavre-Limal), Diego Engels (Rixensart), Lilian Brumagne, Sébastien Vandenplas (Walhain), Guy Niangbo (Villers), Nelson Vrins, Thomas Fontaine, Lorenzo Gonzalez, Alex Groux (?).