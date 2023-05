(25-22, 17-25, 23-25, 25-20, 15-10)

GUIBERTIN: Arnaud Lambinon, Noé Laloux, Mathieu Renson, Joachim Delie, Loïc Bernar, Renaud Dillien, Mathieu Vander Vorst.

Les visiteurs étaient privés des services de Simon Ravet. "Cela signifie que nous n’avions aucune solution de rechange au poste quatre", indiquait Filip Van Der Bracht, qui coachait la formation guibertine en l’absence d’Audry Frankart, le coach attitré de l’équipe, en vacances en Crête.

Les visités ont été malmenés en début de rencontre. "Nous avons ensuite changé notre stratégie au service. Nous avons servi pour avoir plus de chance de récupérer les ballons en block défense. Nous avons super bien défendus. Nos adversaires n’avaient ensuite que 30% d’attaques victorieuses alors que chez nous, on était plus efficace", explique Filip Van Der Bracht.

La deuxième manche a été plus difficile. "Nous n’arrivions plus à mettre autant de pression au service. Nous avons aussi diminué notre efficacité en block-défense. Nous éprouvions des difficultés à faire le point en side-out. Nos adversaires ont alors pris le dessus."

Les Brabançons étaient menés 1-5 dans la troisième manche. "Nous avons alors changé de tactique au service. Cela nous a permis de mener 23-22. Mais, nous avons commis deux erreurs, en réception et en attaque. Elles nous ont été fatales en fin de set."

Les visiteurs ne se sont pas découragés pour autant. Ils ont intensifié leur pression au service. "Nous étions à nouveau au top au block et en défense. Nous avons alimenté Borremans de Courtrai au service. Celui-ci a craqué."

Au tie-break, Filip Van Der Bracht a demandé à ses joueurs de modifier leur manière d’attaquer. "On attaquait souvent trop bas dans le bock. Nous avons ensuite attaqué plus haut. Nous avons joué avec les mains de nos adversaires et cela a payé."

Voilà Guibertin en première position pour une montée éventuelle. "Il faut savoir que Courtrai avait fait une équipe pour monter en nationale 1 et avait un budget pour envisager la ligue A. Nous leur avons coupé l’herbe sous le pied. Le fait que Mortroux arrête en nationale 1 devrait pouvoir nous offrir l’opportunité de monter en N1", poursuivait Filip Van Der Bracht.