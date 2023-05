Montée historique, qualif’ pour la finale, play-off disputés et montée envisageable… Le débrief’ du week-end sportif en BW

En foot, Ronvau décroche la P2 au bout du suspense, Genappe bat Lasne-Ohain et ira au tour final interprovincial et Waterloo n’est plus qu’à 90 minutes de la P1. En play-off de R2 en basket, les messieurs du Castors Braine sont poussés à la belle alors que les fames se dirigent vers la belle. En volley, Guibertin est "dispo" pour la N1 tandis qu’en balle pelote, Nil et Tangissart se qualifient en Coupe des promotions.