Le FC Ronvau en P2: "Cette montée est le reflet de tout un travail"

Et dire que l’équipe n’était pas pressentie pour participer au tour final. "On était un peu en dessous de nos objectifs en n’étant pas dans les cinq premiers, on a eu un peu de chance que Wavre-Limal ne puisse pas y participer et on a su la saisir. On a créé la surprise à Mélin puis à Huppaye sur des terrains qui ne nous conviennent pas trop. Finalement, on se rend compte que cette compétition permet à des clubs ayant peu d’argent et à des copains qui jouent ensemble pour le plaisir d’arriver à faire quelque chose de bien."

Le club a bien grandi depuis son lancement il y a sept ans et ce qu’il a accompli cette saison n’est pas un hasard. "Nos U17 ont cravaché pour décrocher notre tout premier titre de champion. La P2 féminine fait quand même une belle saison avec les moyens du bord et malgré un deuxième tour plus compliqué. On a aussi des jeunes dans quasi toutes les catégories même si c’est un peu plus dur dans le foot à onze. Mais, pour un jeune club et quand je vois les difficultés rencontrées par d’autres, je trouve qu’on ne s’en sort pas si mal. La montée de l’équipe première est le résultat de tout un travail effectué en amont et on en est très content."

Reste un dernier devoir à accomplir, ce week-end, à l’occasion de la finale de ce tour final de P3 face à l’équipe B du Crossing Schaerbeek. "Être déjà assuré de la montée va nous permettre d’aborder ce match sur Bruxelles de manière un peu plus cool car c’est toujours spécial de se déplacer là-bas."