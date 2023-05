Historique : Au bout du suspense, Ronvau accroche la montée en P2 en battant Waterloo B

Autant dire que l’enjeu était de taille, ce dimanche, et cette étonnante formation chaumontoise s’est offert la plus belle page de sa jeune histoire en écartant Waterloo B au terme d’une séance de tirs au but bien maîtrisée. "Ils l’ont fait, ces idiots, jubilaient le coach local, Jean Paul Dos Santos. Quand j’ai repris l’équipe en décembre, l’équipe était treizième, une nouvelle tranche commençait et le groupe a voulu la jouer. On n’a pas eu la tranche mais on a terminé dans le peloton de tête à peu de chose près. Depuis, on a prouvé dans ce tour final qu’on n’était pas là que par chance et les joueurs ont été extra ces deux dernières semaines malgré la fatigue."

Lancé en 2015-2016 pour succéder à la JS Chaumont, le FC Ronvau Chaumont monte d’un échelon pour la première fois de son histoire. "J’avais terminé ma carrière de joueur sur une montée avec Chaumont et là, on va travailler pour rester en P2. J’ai découvert un groupe qui a adhéré à ma façon de travailler et le mérite en revient vraiment aux joueurs. J’ai eu un choix compliqué à faire en laissant Schumacker sur le banc mais il y avait un coup à jouer à la mi-temps et Max a été terrible dans son rôle de capitaine."

Schumacker: "Une grande fierté"

Sorti du banc, Schumacker a inscrit le deuxième but des siens. "C’est une fierté énorme car personne ne nous attendait là mais on a livré un deuxième tour magnifique et cette montée est la cerise sur le gâteau, savourait l’intéressé. Nous étions cuits après les nonante minutes mais on a tout donné et on s’est battu les uns pour les autres."

Dans l’autre camp, la déception était immense. "On a arraché le 2-2 et vibré jusqu’à la fin après avoir raté pas mal d’occasions, surtout par précipitation, mais le talent ne suffit pas toujours et on est tombé sur une équipe qui a gagné avec son cœur, remarquait José Ngoyi (T1). Cela dit, je suis quand même fier de mes joueurs car après avoir vécu des moments difficiles pendant la saison, ils n’ont pas lâché jusqu’au bout."

Ronvau disputera la finale en déplacement au Crossing B, ce prochain dimanche, tandis que Waterloo B se rendra à Kosova B pour y disputer un éventuel ticket montant supplémentaire.