Tubize sort du piège unioniste et met la pression sur Namur

Mais ce fut sans compter sur la détermination et l’envie de l’Union, qui après avoir laissé passer l’orage, reviendra à la marque peu avant la 20e minute de jeu par l’entremise de Makate. Cette égalisation viendra stopper le bon élan tubizien, face à des Unionistes qui prendront de plus en plus le jeu à leur compte.

Le début de seconde période ne fut pas simple pour les Tubiziens qui, très nerveux, et probablement stressés par l’enjeu, semblaient être quelque peu à côté de leur sujet. Mais en fin de rencontre, Louis Delhaye viendra redonner l’avantage aux siens, reprenant victorieusement de la tête un corner.

Un but d’une importance capitale car il permettra aux Tubiziens d’empocher les trois points, et surtout de continuer à mettre la pression sur Namur, leur principal adversaire dans la course à la montée, et qui dans le même temps s’imposait 0-3 à Stockay.

Un mano à mano qui connaîtra son épilogue la semaine prochaine, lors de l’ultime journée lors de laquelle Tubize devra s’imposer face à Meux, et espérer un faux pas de Namur contre Solières. Mais si les Tubiziens n’ont plus leur sort entre leurs mains, leur coach Mohamed Bouhmidi, sait qu’il n’y aura aucun regret à avoir, vu les belles prestations et la série en cours de 15/15, perpétuée ce dimanche après-midi face à l’Union. "On savait que ce match face à L’union serait le plus compliqué de notre calendrier dans ce sprint final. Et cela s’est confirmé. Quand on voit la prestation de nos adversaires, on a du mal à croire qu’ils sont si bas au classement. Cela joue vite, bien, ils sont justes. Ils nous ont vraiment mis en difficulté, mais une fois encore, nous sommes parvenus à nous sortir d’une situation plus que compliquée. On continue à croire à cette montée, on s’entraînera une semaine encore à 200%, pour monter sur le terrain face à Meux pour gagner et surtout n’avoir aucun regret. Le groupe est encore totalement mobilisé et on croit tous à cette montée, qu’elle soit directe ou via le tour final."

Arbitre: F. Krack

Cartes jaunes: Asoma, Berradi

Buts: El Omari (0-1, 6'), Makate (1-1, 17'), Delhaye (1-2, 86')

UNION: De Bolle, Lopes, Asoma, Bafdili (85' Mutshatsha), Makate, Mendoza (85' Asri), Wunga, Lemaire, Berraid (81', Delph), Huygevelde, Asaidi.

TUBIZE-BRAINE: De Bie, Patris, Delhaye, Garlito (40' Leite), Lkoutbi, Denayer, Van Onsem, Taroli, Tepe, Giusto (91' Bendriss), El Omari (80' Adham).