Quarts temps: 21-14, 15-24, 8-16, 21-13.

NIVELLES: Diop 5, Renard 2, Bataille 9, Navez 6, Di Fransceco 4, Goffin 19, Renversez 7, Bizet 9, Mulumba 4, Loubières 0,

FALCO GAND: Unal 10, Lioen 4, Van Den Bossche 17, Tanghe 3, Platteeuw 5, Meireman 11, Depondt 2, De Winne 2, Caron 13.

Complètement largués à 44-54 à la 30e, les Nivellois se lancent dans un ultime baroud pour d’abord revenir à 54-60 (35e). Alors qu’il ne reste que 70 secondes à jouer, Nivelles arrive à mettre le marquoir à 63-64 avant de faire 65-64. Falco Gand demande un temps mort. Sur la reprise, les Gantois parviennent à faire 65-66. Il ne reste qu’une quinzaine de secondes à jouer. Phivos Livaditis prend son dernier temps mort avec une remise en jeu à suivre pour Nivelles. Elle ne donnera rien. Au contraire Falco a deux lancers à suivre et n’en loupe qu’un pour faire 65-67. Le match est plié, au nez et à la barbe des Nivellois.

Dommage, car la première période entre le champion sortant et son dauphin au classement fut d’un très haut niveau de basket. Hélas, ce sont les Nivellois, coupables d’un petit relâchement défensif, qui ont permis aux Gantois de prendre l’avantage à la pause (36-38).

"Ensuite, ce qui nous tue, c’est notre très mauvais troisième quart, regrette le mentor de Nivelles. On ne marque que 8 points et nous avons loupé un tas de shoots ouverts. À l’inverse de Gand qui a marqué quasiment toutes les occasions qu’on lui a laissées. Car, nous sommes quand même parvenus à contenir la meilleure attaque de ce championnat. Dans le dernier quart, nous avons fait une solide remontada. Cela a failli payer grâce à un Clément Goffin, encore une fois au four et au moulin. Mais ce ne fut pas suffisant car sur notre dernier temps mort l’exécution de notre remise en jeu ne fut pas bonne. Gand a ensuite fait un sur deux aux lancers francs. Dommage, nous sommes vraiment passés très près d’infliger une seconde défaite aux champions gantois et de sécuriser notre seconde place. Ce n’est pas le cas. On tâchera de régler cela samedi prochain contre RSW Liège Basket."