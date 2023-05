CASTORS: (2x3, 6/15 LF, 15 ftes): DEVOS 8, De Keyzer 10 (1x3), FEBRISSY 7 (1x3), MARBLIE 9, Fouka 3, Meunier 3, ROBERT, Tilmant, Popovici, DRANTMANN 6, Briclet, D’Aronco.

Les Castors sont passés à côté de cette seconde manche disputée dans une belle ambiance à Mons. "On a oublié le principe fondateur du basket, celui de marquer. Après 26-27 minutes, c’était 51-28. De près, de loin, aux lancers ou en lay-up, rien n’est rentré", observe le coach François. Si Braine n’était pas largué au repos (35-23), la tendance n’allait pas s’inverser avec 5 petits points inscrits lors du troisième quart: "On s’est cassé les dents tout du long sur leur zone. Ce fut un off-day de toute l’équipe. On a été un peu moins tranchant défensivement et comme on oublie d’être concret en contre-attaque, comme on n’inscrit pas nos shoots, on défend un peu moins dur. On s’essouffle alors et on perd le fil du match."

Pour le coach François qui sait que son joker s’est échappé et que la pression a changé de camp, il convient de prendre de la hauteur: "Ruminer ne sert à rien. Les play-off, c’est un championnat à part. Regardez Louvain avec Malines chez les pros, Louvain prend 13 points à Malines et puis gagne de 24 ! Les play-off sont vraiment une compétition particulière, c’est plus une guerre mentale que du basket. Bravo à Mons. Après l’un de nos pires matchs de la saison, nous devons rester positifs. C’est 1-1 et nous sommes à quarante minutes d’une finale. À nous de bien entamer le match ce mardi."

La seconde manche a lieu demain à Braine (20 h 15).