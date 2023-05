Quarts temps: 19-18, 23-20, 16-13, 19-14.

GEMBLOUX: Ponsard 6, Reconnu 18, Carretta 9, D. Marchal 2, Y. Marchal 6, Deblire 12, Saillez 2, Robin 0, Lox 9, Seki-Kandi 13, Mestrez 0, Piret 0.

CASTORS BRAINE: Dombret 4, Boncorsi 3, Kaminski 11, Fontaine 7, Vancabeke 2, Tchatchou 0, Farricceli 3, Szylkrot 10, Bellemans 5, Depaepe 0, Dupont 2, Schwartz 18.

Les Brainois ont souffert pour effacer leurs 12 points de retard et finalement rester à -4 à la pause (42-38). Dans le troisième quart, ils ont pu rapidement inverser les chiffres en leur faveur (46-48) mais quelques absences défensives et la grande réussite de Gembloux les forcent d’encore lâcher du lest avant d’aborder le dernier quart (58-51).

Un dernier quart où les Brainois seront encore et toujours absents aux shoots à distance (7/28 à 3 points). À deux minutes du terme, l’écart était presque toujours identique (68-62). Las, ces deux dernières minutes allaient être fatales aux Brainois qui forçaient les choses et encaissaient un 11-3 qui mettait un terme aux espoirs de rejoindre la finale en deux manches. "La responsabilité de ce premier revers incombe totalement à mes joueurs, pestait le coach Brainois Gianni Maren. Ils ont voulu gérer le match à leur guise en première période sans respecter mes consignes. En ne jouant que 20 minutes correctes sur 40, mes joueurs en ont fait les frais et ils sont battus. Gembloux a su profiter de nos erreurs et a su, aux moments clés du match, nous remettre la tête sous l’eau avant de sortir des bonnes séquences pour nous contraindre à un tas d’efforts inutiles. Ce premier revers ne remet rien en cause. Il nous remet simplement les pieds bien sûr terre."

La séance d’entraînement de ce lundi servira de sérieuse mise au point avant de passer au match d’appui, ce mercredi (20 h 30), à domicile. Dans l’autre demi-finale, après avoir gagné le premier match (69-51), Mons Hainaut est lui aussi poussé à la belle par Aubel, victorieux sur son terrain (79-73). Les deux équipes se retrouveront aussi mercredi, mais à 20 h, à la Mons Arena.