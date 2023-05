Quarts: 16-15, 18-20, 14-15, 8-22.

SPEEDY : (8x3, 14/23 LF, 49 reb., 15 ass., 9 ftes): Fontaine, PIRON 13 (2x3), Lecat 2, TASIAUX 13, VERBRUGGHE 8 (2x3), Delacharlerie 12, Vriamont T. 11 (3x3), VRIAMONT G. 10, MONTOISY 3 (1x3).

Remarquablement porté par Achille Tasiaux (13 points, 19 rebonds) et David Piron (13 points, 7 assists, 6 rebonds et 2 contres), le Speedy a remporté la première manche de la demi-finale des play-off sur le terrain d’Uccle. "On espère gagner chez nous ce mardi pour ne pas refaire un déplacement à Uccle dimanche. On a repris l’avantage du terrain, il faut en profiter. En plus de l’appoint du public, on jouera sur le grand terrain. On va tout faire pour gagner ce match", synthétise le coach Sempels, dont les favoris ont été plongés dans le noir en début de partie: 14-6 (6e).

Après être revenus et avoir équilibré les échanges (34-35 ; 20e), les Guibertins prennent les devants et inscrivent + 10 au marquoir mais sont rejoints en vue des 10 dernières minutes: 48-50 (30e). "On ne s’est alors pas mis à jouer plus dur mais à jouer défensivement de façon plus intelligente. Uccle a été moins en réussite, on s’est montré à notre avantage au rebond et avec le duo Delacharlerie – Piron, on a pu courir en contre-attaque. Je pense que notre succès est mérité dans l’ensemble. On ne va pas trop s’emballer à présent. Uccle ne va pas venir chez nous la fleur au fusil. Il faudra se montrer sérieux car rien n’est jamais acquis", prévient le coach Alex Sempels. Le retour a lieu ce mardi à 20 h 30.